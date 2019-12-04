Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили соглашение о транзите нефти по территории Украины на 10 лет. К договору было заключено дополнительное соглашение, и теперь документ действует до 1 января 2030 года. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании "Укртранснафта" на ее странице в социальной сети Facebook.

Базовые принципы сотрудничества двух компаний остались прежними, сообщает РИА Новости. Учитывая изменения на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе, операторы обновили ряд положений договора.

Ранее "Укртранснафта" заявила, что за 10 месяцев 2019 года компания транспортировала для потребителей Украины и Европы 12,606 миллиона тонн нефти (из них транзит составил 10,637 миллиона тонн).