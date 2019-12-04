Бундестаг: позиция Украины по "Северному потоку - 2" неприемлема

Клаус Эрнст, глава комитета бундестага по экономике и энергетике, считает, что Украина, поддерживающая позицию США в отношении газопровода "Северный поток – 2", рискует остаться без помощи со стороны Евросоюза. Действия Киева он назвал неприемлемыми.

С одной стороны, Украина получает от ЕС большую политическую и финансовую поддержку, отметил Эрнст. С другой – выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие европейскую экономику. Такая позиция ставит под вопрос помощь, получаемую Киевом от ЕС, передает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что Киев хочет использовать американские санкции против "СП – 2" как инструмент при переговорах по транзиту российского газа. Санкции США могут препятствовать запуску газопровода, добавила она.