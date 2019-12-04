В аэропорту Хабаровска с самолета сняли двух мертвецки пьяных пассажиров

С борта самолета, который был готов вылететь из Хабаровска в Иркутск, сняли двух пассажиров, настолько пьяных, что они не могли передвигаться самостоятельно.

Семь пьяных мужчин – жителей Бурятии — находились в телетрапе, через который осуществлялась посадка, передает РИА Новости. О них полиции сообщил диспетчер службы авиационной безопасности. Все они были сняты с рейса и отправлены в дежурную часть. Двое из них при этом не могли ходить из-за сильного опьянения.

Нарушители прошли медицинское освидетельствование. Они привлечены к ответственности по статье административного кодекса о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Им предстоит выплатить штрафы в размере от 500 до 600 рублей.