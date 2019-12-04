"Флорида" без Бобровского уступила дома "Миннесоте"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. "Флорида Пантерз" на своем льду уступила "Миннесоте Уайлд" 2:4.

"Пантеры", в основном составе которой не оказалось вратаря Сергея Бобровского, выигрывали по ходу встречи 2:0. Но гостям удалось переломить ход встречи и забросить четыре шайбы. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал. С таким же счетом 2:4 "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл "Аризоне Койотс". Защитники Владислав Гавриков ("Коламбус") и Илья Любушкин ("Аризона") не отметились результативными действиями. Также с результатом 4:2 "Монреаль Канадиес" обыграл гостей из "Нью-Йорк Айлендерс". "Островитяне" играли без вратаря Семена Варламова.

"Филадельфия Флайерз" у себя разгромила "Торонто Мэйпл Ливз" 6:1. Защитник "летчиков" Иван Проворов сделал результативную передачу и заработал двухминутное удаление. "Нью-Джерси Дэвилз" принимал "Вегас Голден Найтс" и проиграл 3:4. У победителей три гола на счету Джонатана Маршессо. Форвард "дьяволов" Никита Гусев результативных действий не совершил. "Бостон Брюинз" на своей площадке был сильнее "Каролины Хэррикенйз" 2:0.