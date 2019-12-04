Росссельхознадзор отменяет запрет на поставки белорусской молочной продукции

Росссельхознадзор отменяет запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии. Речь идет о товарах 32 предприятий соседней страны. Как сообщают в отечественном ведомстве, право на экспорт вернули после проведенной работы с надзорными органами Белоруссии.

Компании остались без российского рынка в июне прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24". Причиной стали опасения Росссельхознадзора насчет ввоза небезопасной для россиян продукции. Стороны провели ряд переговоров и подготовили "дорожную карту" по снятию ограничений. Ее выполнение и позволило снять запрет.