Стартовала новая фаза в расследовании дела об импичменте Трампа

В США началась новая фаза в расследовании дела об импичменте Дональда Трампа. Спикер палаты представителей Конгресса США одобрил доклад демократов по отстранению действующего президента с поста и передал его в юридический комитет. Тот, в свою очередь, на основе документа должен составить конкретные обвинения в преступлениях в адрес Трампа.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Документ был подготовлен по итогам нескольких слушаний, которые прошли в ноябре, напоминает телеканал "Россия 24".