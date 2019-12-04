Картину Гогена "Толстое дерево" продали за 9,5 миллиона евро на аукционе в Париже

Картина кисти Поля Гогена ушла с молотка за 9,5 миллиона евро на аукционе в Париже. За такую сумму полотно французского живописца под названием "Толстое дерево" приобрел международный коллекционер, чье имя осталось неизвестным.

Однако, как заверили его представители, покупатель пообещал, что картина останется во Франции.

Полотно с изображением птиц в сине-зеленых тонах Гоген создал, когда жил на Таити. Тогда художник написал девять картин, напоминает телеканал "Россия 24". Восемь других ранее приобрели крупнейшие музеи мира, среди которых — питерский Эрмитаж.