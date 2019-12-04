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4 декабря 201906:07

Казанский "Зенит" неудачно стартовал в клубном чемпионате мира по волейболу

Global Look Press

В Бразилии начался клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Казанский "Зенит" проиграл свой первый матч бразильскому "Крузейро" в трех партиях.

Казанцы оказали сопротивление бразильцам, но уступили в каждой из трех партий 20:25, 20:25, 22:25). В параллельном матче итальянский "Кучине-Лубе" победил "Аль-Райян" из Катара также 3:0.

В турнире принимают участие четыре клуба. На предварительном этапе все команды сыграют между собой, после чего определятся пары полуфиналистов. Первая команда сыграет с четвертой, а вторая – с третьей.

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