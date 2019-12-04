Илон Маск предстал перед судом из-за скандала с дайвером-"педофилом"

Суд в Лос-Анджелесе рассматривает дело о клевете, обвиняемым выступает Илон Маск, глава компании SpaceX. Изобретатель называл британского дайвера Вернона Ансуорта педофилом.

Маск, давая свои показания, пояснил, что его слова не были обвинением в педофилии, передает РИА Новости. Адвокат также указал на то, что высказывания Маска были оскорблением, но не констатацией факта. Однако защита отметила, что Илон Маск – влиятельный человек, и его оценки могут иметь вес. Заседание суда состоится и завтра. Илон Маск снова будет давать показания.

Дайвер Ансуорт – один из участников спасательной операции в Таиланде. В 2018 году из затопленной пещеры были спасены тренер и 12 детей. Именно Ансуорт обнаружил их в водяном плену, он же собрал спасательную команду. Илон Маск отправил к месту ЧП подводную лодку в помощь дайверам, однако Ансуорт в одном из интервью заявил, что лодку использовать нельзя и это лишь пиар-трюк. Он также посоветовал Маску засунуть "подлодку в одно место".

После этого изобретатель не раз называл Ансуорта педофилом, а также развил в своем Twitter теорию, что дайвер проживал в Таиланде ради брака с несовершеннолетней. Затем бизнесмен удалил свои твиты и принес дайверу извинения, однако тот подал на него в суд. Он оценил нанесенный ему моральный ущерб в 75 тысяч долларов. Маск, в свою очередь, утверждает, что фраза pedo guy, которую он употреблял в адрес Ансуорта, не означает "педофил".