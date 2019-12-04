Токио ратифицировал торговое соглашение с США

Верхняя палата японского парламента ратифицировала торговое соглашение с Соединенными Штатами. Договор вступает в силу уже с 1 января 2020 года.

Согласно условиям сделки, Токио существенно снижает или даже полностью отменяет пошлины на импорт американской сельхозпродукции общей суммой более чем на 7 миллиардов долларов в год. В свою очередь, Вашингтон постепенно снизит тарифы на ввоз из Страны восходящего солнца различного промышленного оборудования.

Торговое соглашение было подписано еще в сентябре 2019 года президентом США Дональдом Трамп и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, напоминает телеканал "Россия 24". В ноябре договор ратифицировала нижняя палата. Тогда же с критикой на условия сделки обрушилась японская оппозиция, которая осталась недовольна уровнем американских пошлин на автомобили и запчасти.