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4 декабря 201907:41

В Москве задержаны мошенники, похитившие у пенсионера 8 миллионов рублей

В Москве задержаны мошенники, похитившие у пенсионера 8 миллионов рублей

Московские полицейские задержали мошенников, похитивших 8 миллионов рублей у столичного пенсионера. Мужчина заметил пропажу на банковском счете и написал заявление в полицию.

Подозреваемыми оказались сотрудница банка и ее сын. Чтобы совершить кражу, женщина изменила в системе имя владельца расчетного счета на подставное лицо. Но обналичить деньги преступники не успели, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что при обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается. По признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело. Суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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