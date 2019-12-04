Студенту из Швейцарии удалось разгадать столетнюю физическую головоломку

Студенту-бакалавру из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васиму Дауади удалось разгадать физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет. Об этом сообщает издание Neue Züricher Zeitung.

Физики не могли понять, почему в вертикальной узкой трубке с жидкостью пузырек воздуха не поднимается наверх, как это происходит, когда открываешь бутылку с минеральной водой.

Студент выяснил, что пузырь воздуха все-таки движется вверх, но его перемещение настолько медленное, что его невозможно увидеть невооруженным глазом.

Как объяснил молодой человек, сверхтонкий слой между жидкостью и пузырьком препятствует движению воздуха. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра, сообщает газета "Известия".