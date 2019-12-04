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4 декабря 201908:59

Москву накроет туман и мокрый снег

фото: Михаил Свешников

Погода в столичном регионе ухудшится: москвичей ожидают мокрый снег, метель и туман с гололедом.

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что мокрый снег пройдет во второй половине дня, не исключена метель. Вечером местами возможен туман и гололедные явления. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Ветер будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба (это на 7 единиц ниже нормы).

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