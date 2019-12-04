В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание. Жизни сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.

По словам источника, ранее стрелок был судим за насильственное преступление, освободился три года назад. Ружье, из которого велась стрельба, было зарегистрировано на погибшую женщину.

Стрелок задержан. Экспертиза выяснит, был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".