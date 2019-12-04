Российский траулер загорелся в норвежском порту

В порту поселка Ботсфьорд на севере Норвегии горит российский траулер. Пожар возник на камбузе судна. Горящее судно стоит у причала "Нептун". Возможно, это траулер "Дарья" (Daria). Также у пирса "Нептун" стоят российские суда "Северянин-2", "Азурит", "Галатис", "Капитан Геращенко" и "Заезда Мурмана".

Команда судна эвакуирована, сообщает РИА Новости. Борьбу с огнем ведут пожарные. В порт прибыли бригады медпомощи.

25 сентября в норвежском порту Тромсе загорелся и затонул рыболовный траулер "Бухта Наездник". 12 из 29 членов экипажа получили травмы и ожоги. Пожар возник при проведении сварочных работ: искра воспламенила сети. Огонь бушевал 22 часа. 3 октября все они благополучно вернулись на Родину.