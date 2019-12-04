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4 декабря 201910:03

Афера на миллиард: строитель космодрома Восточный получил 11 лет колонии

ГТРК "Амур"

Генеральный директор компании ООО "УСИО", выполнявший работы по строительству первой очереди космодрома Восточный, получил 11 лет колонии. Об этом сообщает ГТРК "Амур"

Кроме того, виновный будет обязан выплатить 900 тысяч рублей штрафа и возместить ущерб государству на один млрд рублей. Такую сумму обвиняемый вывел со счетов организации. Деньги должны были быть направлены на создание системы внешнего электроснабжения объекта и строительно-монтажные работы.

В расследовании, проведенном сотрудниками амурской полиции, были использованы материалы ФСБ РФ. Подсудимый своей вины не признал. Но собранных  по делу доказательств было достаточно для того, чтобы вынести приговор, сообщили в городском суде Благовещенска.

Текст: ГТРК "Амур"

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