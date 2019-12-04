Под Белгородом завершили разбор завалов на месте взрыва

В поселке Яковлево Белгородской области спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме.

Как сообщили "Интерфаксу" пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в ликвидации последствий ЧП были задействованы 209 человек и 66 единиц техники. В настоящее время продолжается вывоз мусора.

Взрыв бытового газа произошел около восьми часов вечера во вторник. Обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами обнаружено тело мужчины. Еще шесть человек госпитализированы с травмами. Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Жители дома размещены в лагере "Прометей" и у родственников. Местные власти пообещали, что всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тысяч рублей на текущие расходы. На месте разрушенного дома построят новый. Окончательное решение примут эксперты.

По информации местных СМИ, в квартире на первом этаже дома взорвался котел.