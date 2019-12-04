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4 декабря 201910:52 Андрей Сапегин

Нефтяная оторочка Чаянды: черное золото из-под газовой шапки поднимают через "рыбью кость"

Нефтяная оторочка Чаянды: черное золото из-под газовой шапки поднимают через "рыбью кость"

В Якутии создается новый центр нефтяной добычи. Его основой станет Чаяндинское месторождение, полномасштабное освоение которого должно начаться в 2020 году. Но начало уже положено. Первую партию промышленной нефти, добытую в Чаянде, уже отправили в Азию по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Юго-запад Якутии. Триста километров на северо-запад от Байкала. Чтобы попасть на Чаяндинское месторождение, предстоит сначала добраться самолетом из Иркутска или Новосибирска до аэропорта Талакан, а дальше – еще 150 километров на машине по заснеженной тайге, где уже в ноябре морозы под 50 градусов.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение на юго-западе Якутии обладает значительными запасами углеводородов. Один триллион двести миллиардов кубометров газа станут ресурсной базой газопровода "Сила Сибири". Нефть Чаянды, запасы которой оцениваются почти в 62 миллиона тонн, будет транспортироваться по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан" на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Бурение нефтяных скважин началось в сентябре. Теперь здесь уже ведется добыча.

Нефтяная передовая Чаяндинского месторождения — роторная площадка буровой установки, идет бурение. Долото находится на глубине в 1150 метров.

Осваивают нефтяную оторочку месторождения. Еще недавно разработку таких запасов нефтяники считали нерентабельной из-за сложности их добычи. Теперь, благодаря внедрению новых технологий, это не просто возможно, но и выгодно.

Нефтяная оторочка – это тонкая прослойка нефти между объемной газовой шапкой и водоносным слоем. Она залегает на глубине трех километров. Задача нефтяников заключается в том, чтобы извлечь содержимое пласта, не потревожив соседние слои. Для этого бурят сложные горизонтальные скважины.

Нефтяная оторочка Чаяндинского месторождения поддается разработке с трудом: нефть тут холодная, вязкая, упрямая.

"Это аномально низкие пластовые давления. То есть, пласт не хочет отдавать нам свою нефть", — поясняет супервайзер по бурению "Газпромнефть-Заполярье" Азер Ахмедов.

Чтобы добыть ее, нефтяники берут на вооружение новейшие технологии, например, бурят скважины типа фишбон, что дословно переводится как "рыбья кость". От основного ствола в разные стороны отходят многочисленные ответвления. Внешне конструкция напоминает рыбий скелет. Впрочем, нефть мало добыть. Ее надо подготовить – отделить от примесей газа и воды.

"В последующих аппаратах происходит как отделение от воды, так и обессоливание. Обессоливание происходит путем отмыва пресной водой", — рассказывает подробности технологии добычи и подготовки добытой нефти к транспортировке заместитель руководителя проекта "Нефтяные оторочки Чаяндинского месторождения" "Газпромнефть-Заполярье" Павел Дышлюк.

На нефтяном промысле Чаяндинского месторождения работают 370 человек. Живут они в четырехместных вагончиках со всеми удобствами. Нефтяникам доступны спутниковое телевидение, интернет, баня, скоро обещают оборудовать спортивный зал.

"Летом здесь кондиционер, кабельное телевидение, теплые полы, живем вдвоем. Все в принципе есть: холодильник, микроволновка, плитка", — поясняет нефтяник.

Валерий Зеленский работает мастером подготовки нефти. Друг и сосед по комнате – мастер добычи. Заняты на разных площадках, но знают, общий успех зависит от работы каждого из них.

"Это всегда командная работа. У каждого своя ответственность. Если каждый будет на себя одеяло тянуть, ничего дельного не получится, — добавляет мастер цеха "Газпромнефть-Заполярье" Валерий Зеленский. – Сюда приходит картинка, которая показывает, что у нас происходит на объектах строительства".

Санкт-Петербург. До Чаяндинского месторождения – более 4 тысяч километров. Но именно из Северной столицы в режиме реального времени контролируют строительство инфраструктуры и бурение высокотехнологичных скважин Чаянды. Специалисты получают и анализируют данные с датчиков, установленных на каждой скважине. Точность работ помогают оценить цифровые модели месторождений.

"Мы осуществляем портфельное управление, то есть пытаемся достигнуть синергии от выполнения нескольких проектов для того, чтобы максимизировать их эффективность", — рассказывает руководитель направления по информационному моделированию "Газпром нефти" Александр Бухвалов.

На первый взгляд будничный, но исторический момент – первая промышленная нефть Чаянды загружается в цистерну и направляется в трубопровод "Восточная Сибирь – Тихий океан". Это месторождение вместе с другими активами "Газпром нефти" в Восточной Сибири станут ядром нового центра нефтедобычи в России. Впрочем, это только начало. Полномасштабная разработка нефтяных залежей Чаянды намечена на 2020 год.

"По результатам бурения мы намерены наращивать объемы добычи. У нас в планах расширение – установка подготовки нефти мощностью около миллиона тонн. Это напорный нефтепровод протяженностью 73 километра, строительство компрессорной станции", — делится планами руководитель проекта "Нефтяные оторочки Чаяндинского месторождения" "Газпромнефть-Заполярье" Альберт Мухамедьянов.

Начало промышленной разработки – очень важный этап развития нефтяной провинции Восточной Сибири, которая долгое время оставалась значительно менее востребованной, чем Западносибирские месторождения.

"Восточная Сибирь — это очень перспективный регион. Я считаю, что полномасштабная разработка этого региона еще впереди. И для нас важно закрепиться на этой территории. И Чаяндинский проект стал опорным базовым проектом, — подчеркивает генеральный директор "Газпромнефть-Развитие" Айдар Сарваров. — Мы над ним достаточно долго работали, вели подготовительные работы. И вот, наконец, у нас началась разработка нефтяных месторождений, оторочек. И прошла первая отгрузка нефти. На Чаяндиском проекте мы планируем добывать от 3 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте".

В будущем Чаянда, как и другие месторождения Восточной Сибири, станет основой для создания компанией "Газпром нефть" нового нефтедобывающего кластера.

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