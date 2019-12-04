Пугачева и Башмет получили профессорские мантии

Певица Алла Пугачева и дирижер Юрий Башмет удостоены мантий профессоров Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.

В этом году отмечается столетие ГМПИ и 160 лет со дня рождения его основателя, композитора и дирижера Михаила Ипполитова-Иванова. Празднование прошло во вторник в Большом зале Московской консерватории.

Также мантии профессоров получили скрипач Максим Венгеров, народный артист СССР Юрий Симонов, народный артист РСФСР Михаил Воскресенский и другие известные люди. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГМПИ, Пугачева не смогла присутствовать на вечере, мантия будет передана ей позже.

Михаил Ипполитов-Иванов – один из основоположников отечественной системы музыкального образования и первый выборный ректор Московской консерватории. Основанный при его поддержке Музыкально-педагогический институт в разные годы закончили Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев и многие другие.