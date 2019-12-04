Пермскую Снегурочку выберут жители столицы Прикамья. Об этом нововведении сообщает ГТРК "Пермь".

В первый раз вести новогоднюю праздничную программу на пермской эспланаде будет Снегурочка, избранная народным голосованием. Критерии отбора довольно просты и понятны: внучка Деда Мороза должна быть доброй и славиться своими добродетельными делами.

Процесс отбора будет происходить следующим образом. Каждая желающая принять участие в конкурсе должна снять небольшое видео — своеобразную визитку, не длиннее 1 минуты. В ролике потенциальная Снегурочка представит себя широкой публике и расскажет о своих интересах. Все заявки необходимо прислать на электронную почту: 2020perm@gmail.com. Срок приема — до 20 декабря. Затем специально созванная режиссерская группа выберет самые интересные визитки, которые будут опубликованы на странице города "Мой город – Пермь!" в ВКонтакте. Там-то пермяки и смогут оценить, какая Снегурочка лучше.

25 декабря организаторы подведут итоги голосования. Избранная "народная" Снегурочка проведет в новогоднюю ночь праздничную программу в ледовом городке и поздравит собравшихся на эспланаде с наступившим Новым годом.