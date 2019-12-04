"Все отдыхают по-разному": приятель Кокорина и Мамаева – о драках в центре Москвы

Детский футбольный тренер и друг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий прокомментировал ту самую ночь, когда их компания дважды подралась в центре Москвы, а затем получила срок.

"Люди все разные и отдыхают все по-разному. Что-то придается огласке, что-то нет. Можно посидеть попить чаю, а можно выпить пива или вина, — приводит слова Протасовицкого "Спорт-экспресс". – Просто наш эпизод получился громким из-за этих потасовок. Вообще же такой досуг – скорее, исключение. Ничего постоянного в этом нет и нам не свойственно".

"У меня нет объяснения почему дружеская посиделка вылилась в такое безобразие. Думаю, что это все-таки случайная цепь событий. Шаг за шагом нехорошая история развивалась. Один конфликт, второй… Не думаю, что алкоголь стал причиной драк. Настроя кого-то избить не было точно".

Напомним, что Пресненский суд города Москвы приговорил фигурантов дела к тюремному заключению на сроки от одного года и пяти месяцев до одного года и шести месяцев. 17 сентября 2019 года Мамаев и Кокорин были отпущены по УДО, а 8 ноября был отпущен и Протасовицкий.