Популярное лекарство от диабета дают крысам, чтобы вызвать у них рак

Неприятная новость для диабетиков: популярное лекарство от сахарного диабета может вызывать рак. Речь идет о метформине, в составе которого могут быть опасные химические соединения. Эти сильные химвещества дают крысам, чтобы вызывать у них онкологические заболевания.

Наличие опасного соединения в составе метформина подтвердили два независимых друг от друга научных источника, сообщает РИА Новости. В Польше это вещество принимают два миллиона больных сахарным диабетом. Министерстве здравоохранения Польши созвало 4 декабря заседание кризисного штаба в связи с новой информацией о метформине. Также эксперты Европейского агентства лекарственных средств будут разъяснять ситуацию с представителями всех 28 государств-членов Евросоюза.

Метформин – это пероральный гипогликемический препарат. Он повышает чувствительность периферических рецепторов к инсулину и утилизацию глюкозы клетками. При этом препарат не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта у здоровых лиц, снижает выработку глюкозы печенью за счет ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза.

Метформин рекомендовался еще и как средство восстановления при инсульте и используется как средство для похудения и омолаживания. Побочным эффектом такому способу похудения, как теперь выясняется, может быть рак.