В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" 19 декабря пройдет концерт, посвященный 100-летию Мечислава Вайнберга. Солист – Юлианна Авдеева, фортепиано. Дирижер – Габриэль Хмура.

В этом году мир отмечает 100 лет со дня рождения крупного советского композитора, Моисея (Мечислава) Вайнберга. Оставив колоссальное творческое наследие в самых разнообразных жанрах – от масштабных симфонических полотен до музыки к мультфильмам, он довольно долго был почти забыт, музыка его почти не звучала. И только в последние годы началось возвращение Вайнберга: ставятся его оперы, его камерная и симфоническая музыка стала появляться в афишах концертов, выпускаются диски, проводятся научные конференции. И, конечно, в юбилейный год мировая музыкальная общественность представляет наиболее полную панораму его искусства, как в монографических программах, так и в контексте произведений так или иначе перекликающихся с его творчеством.

Польский еврей Вайнберг родился в Варшаве и получил польское имя Мечислав (Моисеем его нарекли в советской России). До начала Второй мировой войны он успел закончить Варшавскую консерваторию по классу фортепиано. И, вероятно, поэтому к имени Мечислава Вайнберга в Польше относятся с глубоким почтением. В этом концерте его Четвертая симфония прозвучит вместе с произведениями Станислава Монюшко, чья опера "Галька" была невероятно популярна в советское время в нашей стране, и Фредерика Шопена. Монюшко неоднократно бывал в Санкт-Петербурге, где его музыка пользовалась большим успехом, а его увертюра "Сказка" (или "Зимняя сказка") посвящена Александру Даргомыжскому, с которым композитора связывала творческая дружба.

Его старший современник, великий польский романтик, Фредерик Шопен, умирая во Франции, завещал перевезти в Польшу свое сердце, что было исполнено. Поляки его боготворят и считают национальным композитором. Не случайно престижнейший международный фортепианный конкурс имени Шопена проходит именно в Варшаве. За всю почти вековую историю конкурса (он был учрежден в 1927 году) его победителями почти всегда становились мужчины. Исключение составляют четыре женщины: Белла Давидович, Галина Черны-Стефаньска, Марта Аргерих и Юлиана Авдеева, солирующая в этот вечер. Артистка, которая "способна дать музыке дышать" (Financial Times), Авдеева исполнит Первый фортепианный концерт Шопена, обеспечивший ее победу на конкурсе 2010 года.

Концерт в зале "Зарядье" организован при сотрудничестве с Оркестром Sinfonia Varsovia и Институтом Адама Мицкевича в рамках программы Polska Music, программы Poland 100 и международной культурной программы, осуществляемой в честь 100-летия восстановления независимости Республики Польша.

Со знаменитым Оркестром Sinfonia Varsovia выступали и выступают всемирно известные солисты, в том числе и наши соотечественники: Юрий Башмет, Борис Березовский, Елизавета Леонская, Миша Майский, Вадим Репин, Мстислав Ростропович, Максим Венгеров, Григорий Жислин.

"Работа с другими оркестрами никогда не доставляла мне столько же удовольствия, сколько работа в качестве солиста и дирижера оркестра Sinfonia Varsovia", – говорил легендарный Иегуди Менухин, первый приглашенный дирижер оркестра.

В сентябре 1997 года музыкальным руководителем коллектива стал Кшиштоф Пендерецкий. С июля 2003 года по настоящее время он занимает должность его художественного руководителя.

В этот вечер за дирижерский пульт Sinfonia Varsovia встанет Габриэль Хмура – первый призер на конкурсе им. Герберта фон Караяна в Берлине, обладатель золотой медали на Конкурсе дирижеров им. Гвидо Кантелли в миланской Ла Скала, премии Яна Кепура за "Лучшее оперное дирижирование", высшей польской награды Gloria Artis Gold за вклад в польское искусство. В последние годы Хмура явно увлечен музыкой Мечислава Вайнберга: им осуществлены постановки Дэвида Паунтни двух его опер – "Пассажирка" (в Варшаве) и "Портрет" (в Нанси); вместе с Национальным симфоническим оркестром Польского радио он записал 4-ю, 5-ю, 14-ю и 16-ю симфонии Вайнберга, выпущенные на трех компакт-дисках для лейбла Chandos. Концерт организован при поддержке Польского культурного центра в Москве.

Концерт состоится 19 декабря в 19:00 в Большом зале "Зарядья".