В Москве на Красной Пресне начался снос киноцентра "Соловей"

В Москве, на Красной Пресне, начался снос здания кинотеатра "Соловей". Последний сеанс в одном из самых больших кинотеатров в Восточной Европе прошел 1 декабря.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", его территория огорожена, там работает техника.

Прямую трансляцию с места сноса киноцентра также ведет телеканал "Россия 24".

Гендиректор АО "Киноцентр" Сергей Черкашин сообщил ТАСС, что снос здания планируется завершить до марта 2020 года.

Ранее в открытом письме владелец здания Вадим Меркин сообщил, что является собственником с 2007 года и изначально планировал снести это здание, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

Меркин также подчеркнул, что в новом здании площадь кинозалов увеличится более чем в два раза — до 3,5 тысячи квадратных метров, и целый этаж здания будет отдан под социальные проекты.