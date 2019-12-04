Один погибший, шестеро пострадавших: завалы обрушившегося дома разбирали вручную

8 из 12 квартир получили различные повреждения в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме поселка Яковлево Белгородской области. ЧП произошло вечером 3 декабря. Один человек погиб, шестеро пострадали. Уже известно, что пострадавшее здание, скорее всего, снесут, а на его месте построят новое. Окончательное решение должны принять эксперты.

После громкого хлопка у жильцов было несколько секунд, чтобы покинуть начавший разрушаться дом.

"Мы смотрели фильм. Вдруг резкий хлопок, взрыв, дым, туман — вообще ничего не видно. Дверь вообще снесло. У нас семья молодая, ничего не осталось — квартиры нет", — говорит Елена Макеева, жительница поселка Яковлево.

Спасатели прибыли на место в течение нескольких минут. Полиция выставила оцепление, был развернут штаб. Завалы пришлось разбирать практически вручную, техника могла вызвать новое обрушение конструкций.

"Видите, здесь они настолько повреждены, что работа личного состава проводится в условиях непосредственной опасности обрушения данных поврежденных конструкций", — показывает Евгений Ковальногих, врио заместителя начальника главного управления МЧС России по Белгородской области.

В итоге спасателям удалось вынести из дома шестерых жильцов, которые получили ранения.

В ожоговый центр областной больницы доставили двоих пострадавших в тяжелом состоянии: это женщина с ожогами и мужчина с черепно-мозговой травмой и переломами, он помещен в реанимацию. У остальных менее тяжелые травмы, они были оставлены в районной больнице Яковлевского городского округа.

Последнего жильца этого дома удалось найти спустя три часа. Но помочь ему даже десятки дежуривших медиков уже не могли.

Работы на месте ЧП продолжались всю ночь. Люди отказались от услуг эвакуационного пункта, все разместились у родственников. Власти региона готовы оказать им поддержку. Губернатор области Евгений Савченко принял решение, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Предварительное обследование места ЧП провели сотрудники Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

Специальная комиссия решит судьбу дома уже сегодня. Скорее всего, здание снесут и на его место построят новое.