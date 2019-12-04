Бронированный "Атлет" пойдет на госиспытания уже весной

Тестирование нового бронеавтомобиля "Атлет" должно начаться весной 2020 года. На данный момент готовы два опытных образца, первый отправят на государственный испытания, второй расстреляют и подорвут, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на "Военно-промышленную компанию".

"Атлет" – это серия полноприводных бронеавтомобилей, предназначенных для перевозки солдат и грузов. Боевая машина выдерживает подрыв под днищем 2 килограммов тротила. При этом экипаж от травм защищают специальные сидения, которые поглощают часть удара.

Мощность двигателя "Атлета" – 240 лошадиных сил. Бронеавтомобиль способен перевозить до 1600 килограммов груза, или 8 бойцов.