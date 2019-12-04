Эхо "Фукусимы": территорию стадиона Олимпиады-2020 в Токио очищают от радиации

В Токио территория стадиона J-Village была подвергнута экстренной очистке от радиоактивных элементов. Спортивный объект находится в префектуре Фукусима и именно оттуда стартует эстафета олимпийского огня токийской летней Олимпиады-2020.

Безопасный уровень для данного района составляет 0,23 микрозиверта, однако изначальные замеры активистами природоохранной организации Greenpeace дали понять – уровень радиоактивности на некоторых участках арены значительно превышает установленную норму. Эти данные были подтверждены и правительственными экспертами.

В частности, стало известно, что поверхность земли на одном из участков составила 71 микрозиверт в час и 1,7 микрозиверта в час на расстоянии метра от земли. Такие показатели насторожили правительство Японии – теперь ими планируются проведение новых экстренных замеров в районе J-Village.

Отмечается, что на этой территории базировались ликвидаторы, работавшие на АЭС "Фукусима-1". В 2011 году на ней произошла крупная радиационная авария максимального седьмого уровня.