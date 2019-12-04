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4 декабря 201912:56 Эдуард Пунегов

Бурные слушания по реновации: проект застройки района Хорошево-Мневники вызвал споры

Бурные слушания по реновации: проект застройки района Хорошево-Мневники вызвал споры

Спорами обернулись общественные слушания по реновации в Хорошево-Мневниках. Проект предполагает высотную застройку, и жителей волнует судьба уютных дворов, в которых многие выросли. Желающих высказать свое мнение было столько, что не все смогли попасть в зал.

Задолго до начала общественных слушаний по реновации в Хорошево-Мневниках у входа выстроилась огромная очередь. Те, кто пришел чуть позже, внутрь попасть уже не смогли.

- Сейчас до сих пор жители нашего квартала не могут попасть в здание. Это нарушение. Это ущемление прав. Жители не могут попасть!

Желающих участвовать в обсуждении было так много, что пришлось открыть резервный зал. Каждому выдали так называемый лист замечаний, где можно было высказать пожелания по проекту застройки. Вопросов к нему оказалось действительно немало. И это понятно, ведь люди хотят четко понимать, как будет выглядеть район, в котором им предстоит жить.

Такие слушания всегда проходят шумно. Но застройщики постарались ответить на все острые вопросы максимально подробно. Некоторых участников слушаний не устраивала высотность зданий. Они опасались, что на месте уютных кварталов появятся муравейники.

- Какая предусмотрена высота этого здания? Где будут машины стоять?

- Высота этой зоны установлена 85 метров. В проекте там размещается 24-этажный дом.

В Москомархитектуры уверяют, что по проекту плотность населения составит 338 человек на гектар — это значительно ниже максимально допустимой.

"Еще раз повторюсь, параметры установлены предельные. Может быть построено меньше, но больше этого построено быть не может. Что касается параметров высоты, то эти вопросы постоянно возникали на экспозиции. Как была посчитана высота? Высота считается по верху конструктива здания. Это не верх этажа. Это и лифтовые шахты, и инженерные устройства, которые находятся на крыше", — объясняет Андрей Шиншинов, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры.

Еще один блок вопросов касался инфраструктуры района, которую после строительства высоток явно придется обновить.

- Что касается внутридомовых проездов, они давно требуют расширения в нашем квартале. Это действительно стало мучением.

- Когда застраивались эти кварталы в 60-х годах, здесь движение было минимальное, здесь пели птицы. Люди должны жить прекрасно.

Всю инфраструктуру обещают модернизировать, плюс благоустроят прилегающие территории. В Хорошево-Мневниках по проекту построят детский сад и новый учебный корпус. При школе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Обещают, что в него смогут ходить все жители района.

"Все первые этажи проектируемой застройки нежилые. Это значит, что наполнение этих этажей — это дело жителей. Вы можете давать свои замечания, предложения управе, и она будет это все исполнять", — обещает Андрей Шиншинов, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры.

Проектировщики планируют привести в порядок участок природно-исторического парка вдоль набережной и построить там многопрофильный медицинский центр. Обещаний много, но страхов у жителей, как это обычно бывает, не меньше.

"Везде мы наблюдаем очень серьезную огромную активность и вовлеченность граждан. Почему это важно? Потому что люди хотят знать, в каком районе они будут жить, какие будут соцобъекты, как будет выстроена транспортная инфраструктура, какова будет этажность домов", — объясняет Елена Николаева, депутат Московской городской думы.

Участникам слушаний предложили оставить пожелания и замечания в письменном виде. По закону все это носит только рекомендательных характер. Но практика последнего года показала: к людям все-таки прислушиваются и изменения в проекты вносят, чтобы соблюсти баланс между интересами застройщика, города и жителей.

Текст: "Вести-Москва"

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