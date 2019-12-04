Кремль: Россия не будет втягиваться в губительную гонку вооружений

Увеличение бюджета, сдерживающая и экспансионистская политика НАТО в отношении России не может не вызывать беспокойства, заявил Дмитрий Песков. Однако РФ не будет втягиваться в гонку вооружений, так как она губительная для экономики, добавил пресс-секретарь президента. На данный момент безопасность России обеспечена на много лет вперед, пишет агентство ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что европейские члены альянса и Канада увеличат общий вклад в оборонные расходы до 130 миллиардов долларов к 2020 году и до 400 миллиардов – к 2024 году.

Также Дмитрий Песков коснулся темы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предложение президента США Дональда Трампа создать замену ДРСМД и включить туда Китай, не нашло поддержки в Пекине, пояснил пресс-секретарь президента. Смысл в таком документе появится только тогда, когда к нему присоединятся страны Западной Европы, на территории которых тоже могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности.



Ранее на совещании по развитию Военно-морского флота Владимир Путин указал на тот факт, что СССР и Варшавского договора, против которых создавался Североатлантический альянс, давно нет. Однако организация продолжает расширяться. Если изначально в военный блок входили всего 12 стран, то сейчас их количество разрослось до 29. Военные расходы стран альянса составляют 70% от общемировых трат на оборону.