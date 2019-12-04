Прыгали из окон: при пожаре в центре Одессы пострадали не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали при пожаре в шестиэтажном здании в центре Одессы, где располагается несколько учебных заведений, в том числе и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Очевидец снял на видео работу спасателей, одному из которых потребовалась медицинская помощь.

Огонь в здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц вспыхнул около 10 часов утра на третьем этаже, но очень быстро огонь поднялся до самой крыши. Площадь возгорания уже превысила 1 тысячу квадратных метров. Спасатели — а на место уже прибыли 16 машин — пытаются сдержать распространение огня, но безуспешно.

По словам очевидцев, которые приводит издание "Думская", студенты колледжа искали спасения на карнизах, некоторые из них прыгали с пятого этажа на припаркованные внизу машины. На кадрах видно, как молодые люди умоляют спасти их из заполненных дымом помещений.

В больницу доставили по меньшей мере 10 человек, в том числе и одного пожарного. Информация о пострадавших уточняется.