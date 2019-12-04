Вундеркинды "Краснодара" – лучшие молодые игроки премьер-лиги 2019 года

Российская премьер-лига по футболу назвала лауреатов в номинации "Лучший молодой игрок 2019 года РПЛ". Впервые в 17-летней истории премии награду поделили сразу два футболиста. Ими стали игроки "Краснодара" Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Лауреаты определялись путем голосования 96 человек, в число которых входили представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, футбольных клубов и СМИ. По итогам голосования 20-летний Сафонов и 19-летний Сулейманов набрали по 300 баллов каждый.

Оба "быка" опередили двух игроков ЦСКА: Ивана Облякова и Игоря Дивеева, которые набрали 193 и 174 балла соответственно, а также спартаковского голкипера Александра Максименко (169).

Номинантами также являлись еще один спартаковец Николай Рассказов, Роман Евгеньев из "Динамо", Даниил Глебов из "Ростова", а также два игрока "Краснодара" Даниил Уткин и Иван Игнатьев.