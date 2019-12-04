В аварии на трассе Оренбург-Орск погибли 4 человека

В Оренбургской области неподалеку от поселка Сара на трассе столкнулся грузовик и две легковушки.

По версии полицейских, ДТП произошло из-за того, что автомобиль Nissan Almera выехал на встречную полосу. Машина врезалась в фуру, после чего грузовик столкнулся с Toyota Corolla и вылетел с трассы.

Из четырех человек, находившихся в автомобиле Nissan, погибли трое, 51-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Водитель грузовика скончался несколькими минутами позже. По словам очевидцев, он вышел к дороге, пообщался с бригадой скорой помощи, вернулся в кабине и вскоре умер. Достоверная информация о причине его смерти отсутствует.