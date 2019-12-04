Названы фрукты на новогодний стол, которые можно купить заранее

Эксперт Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия (МосГИК) Нина Зайцева рассказала, что некоторые фрукты для новогоднего стола можно приобрести заранее. При условии правильного хранения они до праздников останутся свежими.

Это относится, прежде всего, к мандаринам, апельсинам, гранатам, личи, лонганам и мангостинам, которые можно купить за две-три недели до праздника, но хранить в холодильнике.

Кроме того, в "нулевой камере" около двух-трех месяцев сохраняет все свои качества и киви.

Правда, при их длительном хранении нужно обязательно соблюдать одно правило: не класть киви рядом с яблоками или грушами, поскольку они выделяют этилен.

Как пояснила Зайцева, даже в незначительном количестве он провоцирует созревание киви и сокращает срок хранения этого фрукты.

Кроме того, при комнатной температуре пяти-семи дней могут храниться и плоды манго.

В комментарии Агентству городских новостей "Москва" эксперт также дала совет, как ускорить процесс созревания манго, если праздник уже совсем близко, а плод – не слишком спелый.

Тут все просто: для этого его просто нужно положить в горячую воду на пять минут.

А вот ананас и папайя хранятся недолго, поэтому их лучше покупать непосредственно перед праздником.

Папайя при 8-10 градусах хранится всего несколько дней, а при температуре ниже 7 градусов этот фрукт вообще хранить нельзя, поскольку в тепле его качество быстро ухудшается.

Если же вы купили недоспелые плоды ананаса, то его надо хранить при температуре 15-16 градусов, тогда в течение пяти-восьми суток плоды медленно дозревают и приобретают тонкий аромат.