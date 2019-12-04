В Новосибирске трехмесячного кролика в клетке выкинули на свалку

На одной из свалок Новосибирске волонтеры обнаружили клетку с трехмесячным кроликом. Животное примерзло к конструкции лапами. Внутри находились куски засохшего хлеба и железная миска. Также у крольчонка был вздут живот, скорее всего, именно из-за хлеба. В настоящий момент за ним ухаживают сотрудники Центра реабилитации диких животных, передает ГТРК "Новосибирск".

"Выкинуть на помойку зимой маленького кролика тесной птичьей клетке - это особая форма живодерства. Хорошо, что неравнодушные граждане обнаружили его вовремя и обратились за помощью. Он был измучен, сильно напуган и переохлажден. Предположительно кролик, относится к калифорнийской породе", — сообщили работники Центра реабилитации диких животных в официальном сообществе "ВКонтакте".

Сейчас угрозы для жизни кролика нет, ему оказали первую помощь. В ближайшее время животное передадут ветеренарным врачам.