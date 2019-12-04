Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Фигуристка Ирина Слуцкая родила третьего ребенка. 40-летняя спортсменка и ее супруг, бизнесмен Алексей Говырин, стали родителями девочки. Ребенка назвали Кира.

О прибавлении в семействе Слуцкая рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1", которая вышла в эфир 4 декабря.

Спортсменка рассказала, что боялась рожать, поэтому не распространялась о беременности.

"Но сейчас уже все произошло, все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает. Поэтому могу уже смело про это говорить", – призналась она.

Фигуристка отметила, что о втором своем браке она тоже никому не сказала.

"Мы не сказали ничего ни родителям, ни нашим детям. Никого народу не было – были мы, был фотограф, была женщина из загса, которая нас расписала", – отметила спортсменка.

Слуцкая с супругом уже воспитывают двоих детей спортсменки от первого брака – 12-летнего сына и 9-летнюю дочь.