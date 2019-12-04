После страшной болезни Слуцкая стала трижды мамой, вопреки прогнозам врачей

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой. В 40 лет она родила дочку Киру. Отец девочки - второй муж Слуцкой, бизнесмен Алексей Говырин.

С первым супругом – Сергеем Михеевым – они прожили 17 лет, но некоторое время назад расстались. В том союзе родились двое детей, что стало настоящим чудом, ведь после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, когда судьи присудили Ирине обидное второе место, последовал и еще один удар.

Врачи поставили Слуцкой диагноз, который должен был положить конец спортивной карьере. Васкулит — редкое неизлечимое заболевание, из-за которого ноги Ирины отекали так, что она не могла даже ходить. О том, чтобы продолжать кататься, не могло быть и речи. Но еще страшнее были слова медиков о том, что Слуцкая вряд ли когда-нибудь станет мамой.

Привыкшая побеждать, Ирина, вопреки страшным прогнозам, совершила невозможное. Она не только продолжала с успехом выступать (уже после страшного диагноза Слуцкая в седьмой раз завоевала золото на чемпионате Европы и олимпийскую бронзовую медаль в Турине), но и родила троих детей.

Не страшно было ли рожать в 40? Что говорит Слуцкая о знакомстве и годах жизни с первым мужем? Как удалось стабилизировать и загнать в ремиссию страшную болезнь?

Где Ирина познакомилась с Алексеем – вторым мужем и отцом третьего ребенка? И какие принципы были и остаются для нее главными и в спорте, и в обычной жизни?

Об этом – беседа Ирины Слуцкой с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".