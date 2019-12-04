Суд ограничил свободу врачам, виновным в смерти беременной двойней пациентки

За смерть беременной двойней женщины осуждены два врача Пермского перинатального центра. Вердикт вынес Ленинский районный суд Перми. Следствие доказало халатное отношение медиков к пациентке, которая из-за неверного лечения была заражена сепсисом. От сепсиса она и двое ее не рожденных детей погибли.

Врач акушер-гинеколог и заведующая отделением признаны виновными по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", сообщает ТАСС.

На подсудимых наложены ограничения: каждой из обвиняемых запретили заниматься врачебной деятельностью на 2 года и 6 месяцев, на тот же срок нерадивые медики приговорены к ограничению свободы.