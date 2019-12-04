Сеющий страх и подозрительность: РПЦ выступила против законопроекта о семейном насилии

Русская православная церковь выступила против принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте. По мнению религиозных деятелей, документ создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов и "бракоразводных войн" и противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям.

В РПЦ считают, что в случае принятия законопроекта "каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы профилактики семейно-бытового насилия против своих близких". Такой подход является "крайне странным", отметили в профильной патриаршей комиссии, напомнив, что на государственном уровне "делаются заявления о необходимости решения демографических проблем, повышения рождаемости, защиты и укрепления семьи, возрождения традиционных семейных ценностей".

"Законопроект содержит серьезные концептуальные дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", — подчеркивается в заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, передает РИА Новости.

В конце ноября на сайте Совета Федерации был опубликован подготовленный сенаторами и депутатами законопроект о профилактике семейного насилия. Общественная дискуссия законопроекта продлится до 15 декабря.

В частности, в документе предлагается ограничивать возможность общения обидчика и жертвы, незамедлительно выносить иные защитные предписания. Кроме того, к профилактике правонарушений планируется привлекать всевозможные организации. К примеру, о подозрении на семейное насилие должны будут сообщать, в том числе, и медработники.

"У нас толерантность к насилию должна снижаться. Вариант семейной жизни, когда "бьет — значит любит", не приемлем для современного российского общества", — сообщила ранее, комментируя документ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.