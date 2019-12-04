Малком вернется из отпуска раньше одноклубников по "Зениту"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак обозначил срока возвращения дорогостоящего бразильского нападающего команды Малкома. Тот восстанавливается от полученной травмы в Бразилии.

"С Малкомом все идет по плану. Один из наших тренеров сейчас уедет в Бразилию и будет работать вместе с ним, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". – Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. После он поедет на индивидуальные сборы уже с другим нашим тренером. Надеюсь, что к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой".

Напомним, что Малком получил повреждение левой ноги в матче пятого тура российской премьер-лиги против "Динамо" (2:0). Изначально планировалось, что бразилец, обошедшийся сине-бело-голубым в 40 миллионов евро, восстановится к старту команды в Лиге чемпионов. Но травма игрока оказалась тяжелее.