Вор вместо насильника: историку Соколову поменяли сокамерника

Обвиняемому в жестоком убийстве аспирантки петербургскому историку Олегу Соколову, содержащемуся в СИЗО "Бутырка", поменяли сокамерника, передает РИА Новости.

Соколов недавно переведен из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы​​​.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, накануне он посетил Соколова в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка" . В настоящее время он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании. До Нового года он точно будет в Москве.

По словам Мельникова, Соколов доволен питанием в СИЗО. "Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. По правилам, за чистотой камер обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства", — добавил он.

Ранее сообщалось, что доцент Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое пытался избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября сотрудники полиции достали его из воды у набережной реки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Соколов был задержан по подозрению в убийстве.