ФРГ высылает двух сотрудников российского посольства. Россия ответит зеркально

Персона нон грата объявил двух сотрудников российского посольства в Берлине МИД Германии. Они должны будут покинуть территорию ФРГ в 24 часа. В Аусминистериум был вызван российский посол Сергей Нечаев. Ему было сделано устное заявление о принятом в немецком дипломатическом ведомстве решении.

Выдворение российских дипломатов связано с убийством в центре германской столицы у правительственного квартала Малый Тиргартен 23 августа 2019 года гражданина Грузии Зелимхан Хангошвили. Киллер поджидал свою жертву по дороге в мечеть в районе Моабит, напоминает "Интерфакс". Убийца дважды выстрелил в 40-летнего Хангошвили. Он полученных ранений грузинский гражданин скончался на месте.

Убитый Зелимхан Хангошвили был родом из Чечни. Задержанный по подозрению в убийстве оказался российским гражданином, заявил пресс-секретарь берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер. В связи с этим российское посольство в Берлине стало оказывать 49-летнему россиянину правовую помощь. Претензии МИД Германии вызвало то, что российские власти "мало содействовали расследованию уголовного дела и затягивали с ответами на запросы германской полиции".

Германская пресса после этого сделала смелое предположение, что заказ на убийство в берлинском районе Моабит могли дать "российское государство или государственные органы Чечни".

То, что эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, не значит, что дела обстоят именно так, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подозрения о причастности Москвы к убийству Хангошвили абсолютно беспочвенны.

В Москве добавили, что высылка двух российских дипломатов не повлияет на саммит 9 декабря в нормандском формате. На этом саммите в Париже должны встретиться президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Лидеры стран обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине и в Донбассе.

Однако существует международная практика, предусматривающая ответную высылку дипломатов.

"Это не нами придумано, — подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Но у России есть все основания это сделать".

При этом ответ будет зеркальным: высланы из Москвы будут именно немецкие дипломаты, а не технический персонал посольства.