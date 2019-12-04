Оскорбления фанатами Дзюбы обошлись "Спартаку" в 250 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский "Спартак" на 250 тысяч рублей по итогам матча 18 тура чемпионата России по футболу против "Зенита" за нецензурные речевки болельщиков красно-белых. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой хозяев (1:0).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил денежное наказание: "Болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста "Зенита" Дзюбы. За это они получают штраф в размере 100 тысяч рублей. Также вывешивались четыре несогласованных баннера, два из них – оскорбительного содержания. За баннеры клуб оштрафован на 150 тысяч рублей"., — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, еще 100 тысяч штрафа клуб из столицы получил за шесть вынесенных игрокам предупреждений во время матча.

Штраф "Зенита" составил 150 тысяч рублей: 50 тысяч из них клуб получил за выбрасывание бумажных лент на поле, а оставшиеся 100 тысяч – за скандирование нецензурных выражений.