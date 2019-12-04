Делом о взрыве газа под Белгородом займется центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Белгородской области передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека".

Взрыв бытового газа в доме на улице Шаландина в Яковлеве произошел во вторник вечером. Обрушилась стена с четвертого по первый этаж​​​, повреждения получили 12 квартир. Под завалами было найдено дело мужчины, еще шесть человек получили травмы.

Пресс-служба правительства Белгородской области сообщила РИА Новости, что комиссия пришла к выводу, что дом восстановлению не подлежит. Жильцам предложили поселиться в пункте временного размещения, но все они решили остановиться у родственников. Жильцы дома получат по 30 тысяч рублей на текущие расходы.