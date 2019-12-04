Матч ценою в жизнь: как астраханские футболисты превратились в спасателей

Удивительнейшая история произошла в Астрахани во время футбольного матча между командами "Трансгаз" и "Сборной Икрянинского района". Игроки из нападающих и защитников превратились в спасателей, вытащивших из ледяной воды тонущую пожилую женщину. Сюжет о героях-футболистах был показан в эфире программы "60 минут".

Сражаясь за звание чемпиона области, спортсмены заметили, что в реке Хурдун, расположенной рядом со стадионом, кто-то плавает, несмотря на морозную погоду. Сначала подумали, что это "морж", но через пару мгновений поняли: тонет пожилая женщина. Решающую игру пришлось остановить, поскольку и футболисты, и болельщики дружно бросились на помощь.

Футболисты Роман Исаев и Петр Хачуров из команды "Сборная Икрянинского района", не раздумывая прыгнули в воду. Каждая секунда давалась ребятам непросто. Ледяная вода сводила судорогами ноги. Сильное течение сносило вниз и пыталось утянуть на дно. Помог мальчишкам игрок соперников Фарид Шахбаров, он был третьим, кто искупался в зимней реке ради спасения человека. Футболист подхватил бабушку у ребят, доплыл и вынес ее на берег.

Роман Исаев, один из героев чудесного спасения, в прямом эфире программы "60 минут" подробно рассказал о произошедшем: "Даже не знаю, как это получилось. Я прыгнул в воду, доплыл до женщины, схватил ее, начал плыть обратно. И в этот момент за мной прыгнул мой друг Петя Хачуров. Женщина уходила на дно, ее было тяжело тащить. Под конец прыгнул Фарид Шахбаров, он нам помог вытащить бабушку из воды".



Футболист отметил, что у пожилой женщины не было пульса. Необходимо было предпринимать срочные меры для реанимации сердца. "Я провел пять комплексов, после чего пульс появился. Дальше приехала скорая помощь, бабушку забрали. Меня потом ребята отнесли в машину, потому что сам я встать не мог, у меня свело ноги. Нас отогрели всех в раздевалке. Сейчас все в порядке, я уже тренируюсь", — сказал в заключение Исаев, добавив, что этот матч в итоге они проиграли со счетом 4:1.