Инвалида выселяют из квартиры, которую мошенники несколько раз тайно перепродали

Угрозы, обман и напряженные судебные тяжбы: московскую пенсионерку-инвалида выселяют из собственной квартиры. Оказалось, что ее единственное жилье успели несколько раз перепродать. При этом она никаких документов не подписывала.

Пенсионерка Светлана Стрельцова с волнением рассказывает о визите незваного гостя, который, буквально выломав дверь в ее квартире, стал угрожать выселением. Мужчина представился следователем МВД Владиславом Петровицким и заявил, что это его квартира.

О том, что квартира ей больше не принадлежит, она догадалась еще 2 года назад, когда в квитанциях на оплату коммунальных услуг вдруг поменялась фамилия. Выяснила через Росреестр, что ее жилье продано за 5 миллионов рублей.

"После совершения сделки квартира продавалась еще два раза — в 2018 и 2019 годах. Сейчас на квартиру наложен арест на основании определения Никулинского районного суда города Москвы", — говорит Ирина Березенко, руководитель пресс-службы Управления Росреестра по Москве.

Пенсионерка уверяет, что в договоре купли-продажи чужая подпись.

"Даже не нужно никакой почерковедческой экспертизы, чтобы понять, что эта подпись не соответствует", — показывает правозащитник Анна Кисличенко.

Пенсионерка вспоминает, что странности начались в 2016 году после неудачной операции, в результате которой она потеряла ногу. Внезапно объявились дальние родственники. Они не столько ухаживали за больной, сколько подробно осматривали жилплощадь. Вопрос — как удалось тайно переоформить квартиру.

"Есть два способа обмана. Первый — это когда сотрудник МФЦ или сотрудник Росреестра в доле и действует вместе с мошенниками", — объясняет адвокат Олег Сухов.

Либо мошенники переоформили квартиру по фальшивому паспорту, обманув сотрудников Росреестра.

"У нас на сегодняшний момент ни Росреестр, ни МФЦ не проверяет подлинность паспорта", — поясняет адвокат Олег Сухов.

"В настоящее время проводится проверка по статьям 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила Анна Барышева, начальник отделения по связям со средствами массовой информации УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

Год назад пенсионерка обращалась с таким же заявлением в полицию, но в УВД Западного округа не нашли состава преступления.

Юристы уверяют, вернуть квартиру через суд вполне реально. По результатам почерковедческой экспертизы договор купли-продажи легко признают недействительным и пенсионерку восстановят в правах. Сейчас Светлана Вячеславовна готовится к первому заседанию, которое должно состояться через две недели.