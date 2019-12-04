Многодетной россиянке сожитель-испанец отрезал голову и сдался полиции

Стали известны шокирующие подробности убийства в Барселоне Юлии Сафоновой – уроженки Волгодонска Ростовской области. Без матери остались трое несовершеннолетних детей, причем, один – совсем малыш.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат – в квартире, где 41-летняя Юлия проживала с 44-летним испанцем.

По некоторым данным местных СМИ, сожитель отрезал ей голову. Он был задержан, когда шел сдаваться полиции. Свою вину в содеянном мужчина признал.

Как пишет волгодонское издание "Блокнот", в Испанию Юлия переехала больше 10 лет назад вместе с семьей. В Барселоне проживает и ее мама.

В Каталонии после зверского убийства женщины объявлен трехдневный траур.