Жители регионов уже могут отправлять послания Деду Морозу

С сегодняшнего дня жители российских регионов могут отправлять свои послания Деду Морозу. 4 декабря отмечается День заказа подарков и написания писем главному зимнему волшебнику. В прошлом году россияне отправили в Великий Устюг больше 200 тысяч посланий.

Ящики для волшебных писем уже появились в отделениях "Почты России" в донской столице, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Они располагаются по девяти адресам — на проспекте Соколова, Чехова, Буденновском и Коммунистическом, на улицах Волокова, Социалистической, Селиванова, а также 18-й Линии и Крепостном переулке. Заветные весточки отправляются прямиком в Великий Устюг.