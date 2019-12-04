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4 декабря 201916:48

Москву заметает первая зимняя метель

В столице резко ухудшились погодные условия. В Москве началась метель, ветер усилился. Сильный снегопад идет как в центре города, так и на юго-восточной, восточной и южной окраинах. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в большинстве регионов Центрального федерального округа 5 и 6 декабря.

Гидрометцентр России ранее предупредил столичных жителей о сильном ветре, гололеде, метели, которые будут как в среду, 4 декабря, так и в четверг, 5 декабря. В регионе также действует "желтый" уровень погодной опасности.

Центр организации дорожного движения Москвы порекомендовал владельцам личных авто воздержаться от управления машиной в вечернее время и пользоваться городским транспортом.

По данным Гидрометцентра, в ночь на четверг, с 4 на 5 декабря, в Москве ожидается до минус 3 градусов, по области — до минус 5 градусов. В том числе прогнозируется гололедица и усиление ветра до двенадцати метров в секунду.

Что касается других регионов, как сообщает ТАСС, в Ивановской, Костромской, Ярославской и иных областях перепады температуры воздуха составят от минус 5-7 градусов ночью до 3-4 градусов в дневные часы.

В Тульской области в ночь с 4 на 5 декабря ожидается до минус 7 градусов и небольшой снег. Днем он перейдет в мокрый, также прогнозируются дожди.

В Рязанской области из-за ночных морозов и дневной оттепели в четверг, 5 декабря, возможна метель.

В Смоленской области в ночь на 5 декабря пройдут мокрый снег, морось и небольшие дожди. Суточные колебания составят от минус 1 до плюс 3 градусов. Аналогичный прогноз для Брянской, Калужской, Орловской, Тверской, Ярославской областей.

По данным Гидрометцентра России, ухудшение погоды связано с перемещением через территорию ЦФО атмосферных фронтов глубого циклона с центром над Норвежским морем.


Стоит отметить, что морозы и снегопад пробудут недолго. В страну прорывается аномальное потепление.

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