Не прошла под мостом: фура в Череповце обрушила тяжелый контейнер на легковушку

В Череповце фура, не поместившаяся под мостом, стала причиной многочасового дорожного затора — ранним утром грузовик обрушил на легковушку тяжелый контейнер.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря, на развязке Октябрьского моста: водитель фуры, направляющийся в сторону улицы Парковая, не учел габаритов своего транспортного средства — тягач легко проехал, однако груз зацепился за пролетное строение и соскочил с прицепа.

Контейнер рухнул на легковой автомобиль, едущий следом, и перегородил дорогу. Спустя несколько часов последствия аварии были устранены.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.