КНДР: полномасштабный вооруженный конфликт с США может начаться в любой момент

Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи, опубликовав заявление начальника Генерального штаба вооруженных сил Северной Кореи Пак Чен Чхона.

Северокорейский генерал сообщил, что технически Пхеньян и Вашингтон находятся в состоянии войны и полномасштабный вооруженный конфликт может вспыхнуть из-за любой случайности. Он подчеркнул, что нападение США может привести для Штатов к ужасным последствиям.

Заявление Пак Чен Чхона стало ответом на недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что его хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном не помешают отдать приказ о применении в случае необходимости оружия против Северной Кореи.

Пак Чен Чхон также рассказал о крайнем недовольстве и разочаровании Ким Чен Ына словами Трампа, подчеркнув, что данная хвастливая позиция главы Белого дома может повредить самому президенту США.